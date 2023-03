‘Cidade Invisível’: saiba quem é a Matinta Pereira, personagem da 2ª temporada da série

Com previsão de lançamento para o próximo dia 22 de março, a segunda temporada de “Cidade Invisível” promete continuar a encantar o público com destaque para a cultura popular brasileira. A trama central do segundo ano da série acompanha os protagonistas Eric (Marcos Pigossi) e Cuca (Alessandra Negrini) na busca pela filha do policial, Luna (Manu Dieguez), que foi capturada pelo garimpo ilegal no Pará. Ele volta à vida em um santuário natural, protegido por indígenas, próximo a Belém.

VEJA MAIS

O segundo ano da série traz cenas gravadas no Pará, em locações como a Ilha do Combu, em Belém, e a Lagoa Azul, em Igarapé-Açu, e novos personagens, incluindo a entidade folclórica popular na Região Amazônica, Matinta Perera, interpretada por Letícia Spiller.

O trailer liberado no mês passado já dá o gostinho das novas aventuras de Eric e Cuca.

Quem é a Matinta Perera?

Personagem popular do folclore brasileiro, especialmente da Região Norte, uma das versões mais populares associa a Matinta Perera à figura de uma idosa, que se transforma em uma ave “Rasga-Mortalha”. Segundo a lenda, durante as noites, o pássaro pousa sobre os telhados das casas e emite um estrondoso assobio, que só é silenciado quando o morador promete a ela tabaco ou café. Na manhã seguinte, já na forma de velha bruxa, ela aparece na casa para cobrar o combinado. Caso a promessa não seja cumprida, uma desgraça acontece na residência.

De acordo com o imaginário popular, a sina da transformação em Matinta é hereditária. No caso de não haver herdeira, a dona da maldição, quando está prestes a morrer, aborda outras mulheres e pergunta simplesmente: "quem quer?". Se a moça responder: "eu quero", na expectativa que receba uma herança ou gratificação, se torna a nova Matinta Perera.

Personagem será interpretada por Letícia Spiller

A atriz Letícia Spiller foi escalada para viver a Matinta Perera na nova temporada da produção da Netflix. No trailer, a artista aparece caracterizada com a personagem, com trajes escuros e uma forte maquiagem na região dos olhos. Em novembro do ano passado, Spiller publicou fotos em estúdio onde aparece dublando a entidade. “Uma das bruxas mais temidas do nosso folclore que tem o poder de se transformar no que ela quiser”, escreveu, em outra ocasião.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Onde assistir a nova temporada de 'Cidade Invisível'?