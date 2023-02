'Cidade Invisível', gravada em Belém, já tem data para estreia

Já tem data! A segunda temporada de “Cidade Invisível”, da Netflix, estreia em 22 de março. Gravada em Belém, a série mostra entidades do folclore brasileiro vivendo no mundo atual.

Nesta temporada, Eric (Marco Pigossi) está sendo procurado por garimpeiros, mas recebe proteção de indígenas num santuário natural perto de Belém do Pará. O policial também descobrirá que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e Cuca (Alessandra Negrini) viajaram para aquele local com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Assim, apesar de querer retornar ao Rio, ele percebe que a menina tem uma missão a cumprir na região e, ao tentar protegê-la, se torna uma ameaça para o equilíbrio entre as entidades e a natureza.

Durante as gravações, em abril do 2022, o Marco Pigossi foi flagrado pelo o OLiberal.com em um hotel, antes de anunciarem as gravações na capital paraense.

O teaser foi da segunda temporada de “Cidade Invisível” foi divulgado no início deste mês. Nesta prévia, é possível encontrar elementos fortes da floresta amazônica. O vídeo ainda traz parte da narração é feita por Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario) em tukano, uma língua indígena.