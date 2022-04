Nova temporada de 'Cidade Invisível' tem cenas gravadas em Belém, com Marco Pigossi

Parece que a segunda temporada de "Cidade Invisível" (Netflix) vai trazer seus personagens para a Amazônia brasileira. A produção da série foi vista fazendo gravações em Belém do Pará, na manhã deste sábado (9). O ator Marco Pigossi, protagonista da série criada por Carlos Saldanha, já havia sido visto na capital paraense acompanhado do namorado, na sexta-feira (8).

Na manhã deste sábado, pessoas acompanharam uma grande movimentação no entorno da Igreja do Carmo, na Cidade Velha, onde filmagens da série vinham sendo feitas. Marco Pigossi foi visto no local usando como figurino uma roupa hospitalar.

A reportagem de OLiberal.com investigou a história, e confirmou que as gravações feitas em Belém são da nova temporada de "Cidade Invisível". A equipe da grande produção é formada, em sua maioria, por profissionais de fora do estado.

Confira imagens das gravações de "Cidade Invisível' em Belém:

Marco Pigossi grava 'Cidade Invisível' em Belém (Reprodução/Redes sociais)

A reportagem de OLiberal.com investigou a história, e confirmou que as gravações feitas em Belém são da nova temporada de "Cidade Invisível". A equipe da grande produção é formada, em sua maioria, por profissionais de fora do estado.

O que esperar da nova temporada

"Cidade Invisível" chegou ao Netflix em fevereiro do ano passado, e logo no mês seguinte foi confirmada a renovação para uma segunda temporada. A série criada por Carlos Saldanha (Rio)

Em Cidade Invisível, um mundo subterrâneo é habitado por criaturas míticas evoluídas de uma linhagem profunda do folclore brasileiro. Em um período conturbado, um detetive se encontra preso em uma investigação de assassinato que o coloca no meio de uma batalha entre esses dois mundos.