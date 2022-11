Letícia Spiller dá spoiler sobre seu papel em 'Cidade Invisível'; confira

A atriz Letícia Spiller, 49 anos, compartilhou no começo da tarde deste sábado, 26, em seu Instagram oficial uma foto em estúdio dublando para a segunda temporada da série da Netflix "Cidade Invisível". A atriz deu um spoiler nos stories e revelou que será a "Matinta Pereira", uma bruxa velha que vaga pela cidade.

Confira a publicação no Instagram da atriz:

No começo do ano, o ator Marco Pigossi e a atriz Alessandra Negrini estiveram em Belém gravando cenas da nova temporada. O ator também deu alguns spoilers na época e compartilhou em suas redes sociais alguns bastidores das gravações e também os passeios no tempo livre por Belém.