Primeiras cenas de “Cidade Invisível”, gravadas no Pará, são liberadas para o público; veja

A Netflix liberou hoje, 1º, o trailer oficial da segunda temporada de “Cidade Invisível”. Com lançamento marcado para o próximo dia 22, os fãs puderam ver uma pouco do que vem por aí. A gravação ocorreu no Pará no início do ano passado, e movimentou o público durante um mês.

Em quase dois minutos de vídeo, é compartilhado com o público cenas na Ilha do Combú, em Belém, e na Lagoa Azul, em Igarapé-Açu. As imagens dão um gostinho da série que encantou milhares de pessoas no Brasil e no mundo, além de apresentar as novidades que estão por vir nesta temporada.

“Estamos levando a segunda temporada para Belém, um centro urbano rico de histórias. Os novos episódios mostram um Brasil indígena, do Norte, plural e com novas entidades e elementos muito interessantes da cultura popular”, diz Carlos Saldanha, criador da série.

Na série, um novo desafio para Eric (Marco Pigossi), Luna (Manu Dieguez) e Cuca (Alessandra Negrini), novas entidades e ainda mais elementos culturais do Brasil originário, se aprofundando nas referências que compõem a identidade brasileira.

Após dois anos desaparecido, Eric surge em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Luna desaparece logo depois de seu encontro com o pai. Desesperado para reencontra-la, Eric descobre que pode retirar poderes das entidades e passa a usar isso para tentar proteger a filha, sequestrada por pessoas ligadas ao garimpo ilegal.

Como parte central da trama, o trailer mostra a conexão entre sociedade e natureza, visível e invisível, fantástico e mundano e a busca pelo equilíbrio. Tudo recheado de efeitos especiais, tanto na composição das cenas quanto na caracterização dos personagens.

O público nas redes sociais, pedia muito o lançamento desta temporada, principalmente, porque agora ela se aproxima da Amazônia, de fato.

No elenco temos, Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Manu Dieguez, Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Guajajara, Kay Sara, Julia Konrad, Rodrigo dos Santos, Tatsu Carvalho, Marcos de Andrade, Mestre Sebá, Ermelinda Yepario e Tomás de França.