Aniversário de Gal Costa: cantora é homenageada no dia em que completaria 78 anos

Nesta terça-feira (26), Gal Costa, que morreu ano passado, completaria 78 anos. Para celebrar o aniversário da artista, seus grandes amigos como Caetano Veloso e Gilberto Gil, e celebridades como Sophie Charlotte publicaram declarações nas redes sociais, relembrando a trajetória da cantora baiana.

No Instagram, Caetano relembrou a época em que conheceu a amiga. Segundo o intérprete de "O Leãozinho", Gal foi uma adolescente doce e tímida e agora vive para sempre na sua memória.

"Veio a ser a mais bela descendente da Bossa Nova. Co-criadora da tropicália, subia o morro de areia de Ipanema com as roupas mais lindas imagináveis e uma cesta indígena que era presa na testa e caía nas costas. Sua emissão vocal encantou João e Jobim. Seu corpo já não está entre nós. O que ela nos deu de beleza não nos deixará", escreve o cantor.

Em vídeo, Gilberto Gil publicou uma apresentação em Zaragoza, Espanha, ao lado de Gal. Na filmagem, os dois amigos realizavam um show que fazia parte da turnê "Banda Larga Cordel" no ano de 2008.

"Em tempos onde sua partida ainda ecoa em nossos corações, relembrar é também uma forma de abraçar. A voz e a essência de Gal permanecerão eternas. Saudades imensas, 'gaúcha'", diz a publicação.

Sophie Charlotte interpretará a tropicalista nos cinemas, com o filme "Meu Nome é Gal", com lançamento previsto para o dia 19 de outubro, trazendo um recorte da vida da cantora baiana. Nos stories, a atriz publicou uma imagem com o símbolo do infinito ao lado de Gal Costa e escreveu "Eu te amo".