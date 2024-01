Xamã faz sua estreia na TV Globo atuando em primeira novela

Xamã estreia na sua primeira novela com um clássico. Como o capanga Damião, ele ganha o horário das 21h, da TV Globo, a partir do dia 22, no remake de "Renascer", novela que substitui "Terra e Paixão".

O artista fará o papel que foi de Jackson Antunes na primeira versão, de 1993. Na trama, Damião é contratado para matar o protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas acaba desistindo ao conhecer o fazendeiro e todas as lendas que o cercam, ele se torna então, um de seus funcionários.

Xamã, que entra na segunda fase da novela, fará par romântico com Eliana (Sophie Charlotte).

“As minhas expectativas são as melhores possíveis. Minha primeira novela e já é um clássico de cara. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse personagem porque eu emprestei muito de mim para esse ‘Damião’ do Benedito. Nessa nova versão de ‘Renascer’ o texto tem muita poesia, prosa. O texto é muito gostoso de fazer, o elenco também é maravilhoso, o suco de Brasil”, disse o artista.

VEJA MAIS

Essa versão foi escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, criador das exibições originais de Pantanal e de Renascer.

Para o papel, Xamã precisou emagrecer e conciliar suas agendas de ator e cantor. Além de ter vivenciado uma rotina incomum durante essa caminhada, com gravações e outras demandas que a carreira de ator tem.

“A gente faz igual ao Fábio Júnior, metade cantor e metade ator (risos). Estou brincando, pô. O desafio existe porque eu tento fazer as duas coisas da melhor maneira possível. No início a gente abriu mão de algumas coisas, de compromissos de shows, de música, já consciente de que o audiovisual exige mais tempo. A gente está fazendo uma entrega muito da hora, construindo músicas novas. Essa interação com os personagens, com os outros atores de ‘Renascer’, está sendo muito divertido também. Não é só uma coisa de trabalho, está sendo bom de fazer. Além de companheiros de trabalho, nós somos amigos ali, a gente se diverte muito com a história. Acho que isso é a coisa mais bacana, poder trabalhar com pessoas que tão se divertindo, com o que tão fazendo. Essa galera tem muito essa atmosfera”, pontua.

O cantor, que agora é ator, que já realizou muitos trabalhos audiovisuais, sabe que a interpretação de um personagem longevo requer uma dedicação maior de tempo.

“Obviamente a música me ajuda muito nesse processo criativo. Sou músico urbano distinto, artista distinto, mas além disso tem profissionais do ramo, muito chancelados, que estão me ajudando muito a ter outras percepções, a poder imprimir as coisas que a gente cria, não só na novela, mas como no cinema também. isso está sendo muito bom porque a gente acaba indo para outra atmosfera que é trazer da música em primeira parte do audiovisual”, avaliou Xamã.

‘Renascer’ chega nesta versão com um olhar renovado para seus personagens e tramas, mas com todos os seus mistérios, dramas, amores, vingança e lendas. Damião é valente e destemido, mas um sujeito misterioso que carrega um rastro de mortes em suas costas. De matador contratado, Damião será um dos funcionários mais leais da fazenda Jequitibá-Rei.

“O que eu mais quero que as pessoas vejam é eu imprimindo o personagem mesmo. A gente faz música, o clipe é uma coisa muito mais enfeitada. Acho que a novela é dramaturgia mesmo, é texto, outro sotaque, outra personalidade. Eu estou muito curioso para que as pessoas vão ver sobre o que a gente está produzindo. Dá um nervosinho gostoso (risos)", finaliza.