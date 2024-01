Terra e Paixão: Irene tem segredos revelados e é expulsa de casa por Antônio

Em “Terra e Paixão”, os segredos de Irene La Selva (Gloria Pires) serão revelados. Na reta final da novela, Caio (Cauã Reymond) irá desmascarar a vilã para Antônio (Tony Ramos) e Petra (Debora Ozório) na mansão da família. Entre os crimes cometidos por Irene, Caio contará sobre a morte de Daniel (Johnny Massaro), provocada por ela.

Caio fala que Irene foi quem mandou sabotar o carro que Daniel dirigia quando morreu. "Você pagou pro mecânico danificar os freios do carro. Depois pagou pra atirarem em mim e no tio Ademir. Você também mandou o Sidney acabar com o mecânico e a mulher dele pra se livrar das provas! Mas depois, também deu cabo do Sidney!", conta.

“Você é uma criminosa! Só que o seu castigo chegou, antes do que você imaginava, não é mesmo? Você matou o seu próprio filho, o filho que você adorava! Não deve existir castigo pior nesse mundo!”, fala Caio. Irene, por sua vez, tenta negar os crimes e diz que Caio deveria ter morrido no lugar de Daniel.

Antônio, revoltado com a situação, cobra de Irene respostas. A vilã tenta enganar o marido, mas entrega todo o plano que acabou com a vida do filho preferido dos La Selva. “Eu nunca vou conseguir te perdoar. E acho que você também não... Eu nem sei como é que você conseguiu continuar vivendo, depois da tragédia que provocou. Agora sai daqui. Eu nunca mais quero te ver na minha frente. Nunca mais!”, fala o fazendeiro.

Sem saber o que fazer e para onde ir, Irene vai para a casa de Tadeu (Claudio Gabriel). Às escondidas, a vilã entra no quarto de Graça (Agatha Moreira), mas é avistada pela jovem. Com Danielzinho no colo, Irene pede pra levar o menino, deixando Graça desesperada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)