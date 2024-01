Terra e Paixão: Aline consegue se vingar de Antônio?

Na reta final de "Terra e Paixão", Aline (Bárbara Reis) consegue uma ajuda fundamental para recuperar suas terras e se vingar de Antônio La Selva (Tony Ramos). O inimigo número um da professora armou tantos planos que conseguiu roubar a fazenda da jovem. Com a ajuda de Vinícius (Paulo Rocha), a namorada de Caio (Cauã Reymond) finalmente irá recuperar seu terreno.

Nos próximos capítulos, o ex-amante de Irene (Glória Pires) irá ao tribunal da cidade para contar tudo o que sabe do vilão. Todos ficarão chocados com o retorno do personagem, já que, até então, acreditavam que Vinícius havia sido morto pelos capangas do fazendeiro.

Depois de invadir o local, o geólogo, que recuperou a memória recentemente, faz revelações em frente ao juiz que causam espanto a todos. Ele conta sobre todas as armações que Antônio e Irene fizeram para tirar as terras de Aline e prejudicar a vida da professora.

Com o depoimento do novo aliado, Aline consegue ganhar o processo de posse de suas terras e se vingar do inimigo, que fez de tudo para atormentar a vida da nora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)