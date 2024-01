Terra e Paixão: Rodrigo Lombardi faz participação especial em último capítulo

Prestes a chegar ao fim, “Terra e Paixão” terá participação especial em seu último episódio. O ator Rodrigo Lombardi integra o elenco da novela no capítulo que vai ao ar na próxima semana. A trama da TV Globo termina no dia 19 de janeiro, sexta-feira.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a participação de Rodrigo Lombardi na história, a emissora apenas revelou que o personagem do ator está envolvido em um desfecho importante da novela.

Quantos episódios tem “Terra e Paixão”?

A novela “Terra e Paixão” conta com 221 capítulos, sendo a mais loga do horário das 21h da TV Globo desde “Senhora do Destino”, que foi ao ar em 2004.

Onde foi gravado “Terra e Paixão”?

O estado do Mato Grosso do Sul e as cidades de Campinas e Hortolândia, em São Paulo, foram alguns dos ambientes de gravações da novela “Terra e Paixão”.

Quem são os protagonistas de “Terra e Paixão”?

O elenco de “Terra e Paixão” conta com grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Susana Vieira, Eliane Giardini, Gloria Pires, Tony Ramos e Cauã Reymond. Além deles, o time de atores também é composto por Barbara Reis, Tatá Werneck, Thati Lopes, Johnny Massaro e Agatha Moreira.

A trama principal da novela é com os protagonistas Aline (Barbara Reis) e Antônio La Selva (Tony Ramos), na luta pelas terras da jovem viúva. Irene (Gloria Pires), Petra (Debora Ozório), Daniel (Johnny Massaro), Marino Guerra (Leandro Lima), Luigi (Rainer Cadete) e Caio (Cauã Reymond) também são alguns dos personagens essenciais para a história.

Qual novela vei substituir "Terra e Paixão"?

O remake da novela "Renascer" (1993) será substituto de "Terra e Paixão" no horário das 21h na TV Globo. A trama conta com atores da primeira versão, como Marcos Palmeira e Jackson Antunes, e com a estreia de Xamã nas telinhas.

Xamã estreia como ator na novela "Renascer" (Reprodução / Globo)

Marco Palmeira fez parte do elenco da primeira versão de "Renascer" (Reprodução / Globo)

Quando vai ao ar o último capítulo de “Terra e Paixão”?

O último episódio de “Terra e Paixão” vai ao ar no dia 19 de janeiro, sexta-feira, a partir das 21h20.

