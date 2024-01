Terra e Paixão: Vinícius ajuda Aline a vencer processo e é condenado com Irene

Os últimos dias de “Terra e Paixão” estão cheios de emoção. No episódio desta quinta-feira, 11, o geólogo Vinícius (Paulo Rocha), ex-amante de Irene (Gloria Pires), aparece na audiência sobre as terras de Aline (Barbara Reis). Irene e Antônio (Tony Ramos) ficam em estado de choque ao vê-lo. O depoimento de Vinícius nos capítulos seguintes confirmam o plano de Irene para pegar as terras de Aline. O geólogo também falará que levou um tiro do fazendeiro.

VEJA MAIS

Vinícius confessa que suas ações foram motivadas pelos La Selva, que estavam interessados nos diamantes existentes nas terras da viúva. “Hoje estou aqui pra dizer a verdade. Eu agi de má fé com a Aline e a enganei, pra que ela vendesse as terras que ela nunca quis vender, Meritíssimo”, fala.

O geólogo também expõe o romance que teve com Irene e sabe de como prejudicou Aline: “Naquela época, eu tinha um romance com a Irene La Selva. E foi por estar apaixonado por ela que eu aceitei enganar a Aline. Para que a Irene botasse as mãos naquelas terras.”

O juiz decide, então, que as terras devem ser devolvidas a Aline. Irene e Vinícius são condenados.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)