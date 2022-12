Mateus Solano vira jurado no programa 'The Masked Singer Brasil' e substitui Rodrigo Lombardi

O ator Mateus Solano, de 41 anos, conhecido por interpretar o personagem Félix, na novela “Amor à Vida", foi anunciado como jurado no programa “The Masked Singer Brasil”, substituindo o também ator Rodrigo Lombardi, de 46 anos, que atualmente faz parte do elenco de “Travessia”.

Ele fez o anúncio nesta terça-feira (13), durante o “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. “Estou muito feliz por ter sido convidado, de participar das tardes de domingo na sua casa. Espero que tenham gostado da surpresa”, revelou o ator.

Além de Mateus Solano, o programa também conta com Eduardo Sterblitch, Taís Araújo e Sabrina Sato como jurados. A última entrou no programa também este ano, substituindo Tata Werneck.

No programa musical da TV Globo, diversos famosos cantam fantasiados, deixando aos jurados e ao público a responsabilidade de adivinhar suas identidades. A nova temporada será lançada em janeiro de 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)