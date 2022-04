Quem ganhou The Masked Singer 2022: veja quem é o dragão na 2ª temporada 🎤🎶

Mais um ator se consagrou campeão do The Masked Singer Brasil. Dessa vez, David Junior foi o campeão da 2ª temporada do programa que virou sucesso no país, reunindo crianças e adultos para tentar descobrir quem são os famosos por baixo de fantasias para lá de fofinhas e engraçadas mas que cantam muito bem. Desmascarado, David Junior cantou "Rap da Felicidade" pela última vez no palco do The Masked Singer.

O ator venceu o combate final contra o Camaleão, fantasia de Thiago Fragoso, e ganhou o troféu na grande final do programa neste domingo (24). Ao lado de Ivete Sangalo, o ator se emocionou:

"Como eu vou sentir falta disso aqui. Uma dica é que eu sou chorão, né? Graças a Deus eu sou livre dessa coisa que homem não pode chorar. E a música me emociona muito. Poder estar aqui e me expor desse jeito, expor as vulnerabilidades, expor esse lado que pouca gente conhece, é tão bom".

David Junior revelou que sua família é formada por músicos... "Fui criado dentro de igreja evangélica, então tem tantas pessoas da minha família já nesse meio que eu achava que isso não era para mim. Eu gosto muito, mas pegar o microfone para cantar, não sei se isso é para mim. Quando veio a oportunidade do The Masked, eu falei ‘beleza, vou estar mascarado mesmo, ninguém vai saber que sou eu’", contou.

