Antes do Parazão, TV Liberal promove Re-Pa em um The Masked Singer com versão 'Papa-chibé'

Na segunda temporada, o The Masked Singer Brasil tem movimentado pessoas de todas as idades no país. No Pará, ganhou um tempero ainda maior com a promoção da TV Liberal. O público terá a oportunidade de adivinhar quem são as celebridades debaixo da fantasia dos mascotes de Remo e Paysandu. Trata-se do The Masked Singer versão Papa-chibé.

O Leão Malino e o Lobo Mau passearam por Belém, esbanjando pistas e dicas. Quem não teve oportunidade de presenciar esses momentos, vai poder se ligar na brincadeira que invade os intervalos comerciais da programação da TV Liberal, o Instagram da emissora e o Globo Esporte Pará.

Qualquer pessoa pode tentar desvendar esse mistério. A TV Liberal vai revelar dias 03 e 04, no GE Pará, quem são os jogadores. Serão sorteadas uma camisa de cada clube, dentre aqueles que acertarem o palpite nos comentários das publicações.

Veja como participar (Regulamento)