Susana Vieira contesta a existência 'beijo técnico' na dramaturgia e elenca o melhor

No programa Pipoca com Ivete deste domingo (19), da TV Globo, a renomada atriz Susana Vieira expressou sua opinião firme de que não acredita em "beijo técnico" na atuação dramatúrgica. Durante a conversa com Ivete Sangalo, a artista defendeu a ideia de que os beijos entre atores em cenas ficcionais são equivalentes aos beijos na vida real.

Além disso, Susana compartilhou uma experiência peculiar ao mencionar o parceiro de cena que a deixou "mais confusa" com um beijo em cena: José Wilker. Os dois atuaram juntos em cinco ocasiões, sendo uma das colaborações mais celebradas em "Senhora do Destino", interpretando Giovanni Improtta e Maria do Carmo, respectivamente, em 2004. Vale destacar que José Wilker faleceu em abril de 2014.

