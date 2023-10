Mulheres Apaixonadas: Com quem Expedito fica no final da novela?

Interpretado por Rafael Calomeni, o jovem Expedito, de ‘Mulheres Apaixonadas’, conquista o coração de todas as mulheres com sua beleza, incluindo Lorena (Susana Vieira), diretora da Escola Ribeiro Alves.

Na trama, o irmão de Edwiges (Carolina Dieckmann) acaba se envolvendo em romance proibido com Lorena e depois com Marina (Paloma Duarte), que vive um casamento conturbado com Diogo (Rodrigo Santoro). O romance com a mocinha começa depois da metade da novela, após o fim definitivo do casamento com Diogo, que também é filho de Lorena.

Marina se aventura na fotografia e Expedito é um modelo, e os dois começam a se aproximar durante a experiência. No entanto, eles se envolvem enquanto Expedito namora com Lorena. A diretora fica abalada e chega a brigar com a ex-nora.

Depois da confusão, Lorena decide não perdoar a traição. Expedito e Marina continuam tendo um relacionamento até o galã ter uma “recaída”. Nos capítulos finais, ele busca por Lorena e declara o amor por ela. Lorena o rejeita e afirma que não perdoa a deslealdade.

O folhetim termina com Expedito e Marina juntos, ao longo dos capítulos o relacionamento é marcado por desentendimentos devido às crises de ciúmes da moça. Lorena fica com um rapaz mais novo chamado Ricardo (Reynaldo Gianecchini), amigo de Diogo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)