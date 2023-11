Mulheres Apaixonadas: Veja como está Susana Vieira atualmente

Em "Mulheres Apaixonadas", reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Susana Vieira tem chamado atenção do público após 20 anos da transmissão do folhetim de Manoel Carlos. Na trama, a atriz vive Lorena, diretora da Escola Ribeiro Alves que se envolve com Expedito (Rafael Calomeni).

O romance entre os dois é marcado por surpresas e uma traição do galã, que deixa Lorena arrasada. Expedito termina em outro relacionamento conturbado com Marina (Paloma Duarte), desta vez pior devido às crises de ciúmes da mocinha. Lorena tem um desfecho inesperado e fica com um amigo do filho, Ricardo, interpretado por Reynaldo Gianecchini. O rapaz diz gostar de se relacionar com mulheres maduras e os dois terminam a cena flertando.

Sucesso na Globo desde a década de 1970, Susana brilhou em teleteatros, telenovelas e passou por emissoras de todo o país. Depois do sucesso do Maneco, Susana Vieira tomou conta das telinhas em diversos projetos da TV Globo como "Senhora do Destino" (2004), "Caminho das Índias" (2009), "Amor à vida" (2013) e a última "Terra e Paixão" (2023).

Em 2015, foi diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica, que não pode ser tratada com cirurgia. Neste ano, a atriz comemorou a remissão da doença no "Mais Você’" com Ana Maria Braga. “Na minha doença aconteceu uma coisa boa, ela se redimiu. O médico disse isso. Eu não sabia que existia isso. Parecia uma coisa de Deus. Pode ser, né? 'Pode ser!' é isso. Então é isso, gente, estou boa!", disse ela.

Aos 81 anos e solteira, a atriz continua atuando e coleciona projetos inesquecíveis na teledramaturgia brasileira. Nas redes sociais, compartilha momentos únicos da vida, acompanhados de elogios pela longevidade.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)