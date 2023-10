Mulheres Apaixonadas: Fred morre? Relembre o final trágico do personagem

Em ‘Mulheres Apaixonadas’, no ar no Vale a Pena Ver de Novo, o romance controverso entre Fred (Pedro Furtado) e Raquel (Helena Ranaldi) é marcado por obstáculos.

No folhetim de Manoel Carlos, o aluno da Escola Ribeiro Alves se apaixona pela professora de educação física e precisa enfrentar as críticas do relacionamento e, principalmente, Marcos (Dan Stulbach), ex-marido abusivo de Raquel.

Durante a relação, Fred desafia Marcos inúmeras vezes até ter um embate final planejado pelo vilão. Revoltado, o ex-marido de Raquel cria uma armadilha para o jovem com ajuda de Dóris (Regiane Alves). Marcos diz que Carlinhos (Daniel Zettel) quer conversar com Fred e o atrai para dentro de um carro.

Marcos encontra o aluno no veículo e aponta uma arma na testa dele, enquanto o algema. Em seguida, liga para Raquel exigindo que eles se encontrem em um determinado local. Marcos acelera o carro em direção à uma colina.

Fred tenta controlar o volante e desvia da rota, fazendo o veículo cair de uma ribanceira. O aluno morre junto com Marcos durante a queda. Raquel assiste a cena horrorizada e vai aos prantos.

Assista o final trágico de Fred em ‘Mulheres Apaixonadas’

Durante o velório, apresentado no mesmo capítulo, a professora revela estar carregando o filho do casal. “O Fred foi a pessoa mais determinada, mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E posso falar isso com certeza, porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. Eu tenho aqui dentro de mim o fruto desse amor. Pra mim o Fred deixou mais do que saudade e boas lembranças, ele deixou um filho", declara.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)