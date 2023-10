'Fuzuê': Luna tem reviravolta na vida após sofrer golpe de Preciosa

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, Luna (Giovana Cordeiro) terá que mudar de vida após levar um golpe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Tudo começou quando a ruiva fez uma coleção de joias usando os desenhos da artesã, que ficou furiosa e partiu para cima da filha de César Montebello (Leopoldo Pacheco).

Luna, no entanto, não consegue comprovar que a malvada copiou seu trabalho. Agora, sem saída, a artesã venderá joias na rua, como fazia antigamente. Porém, sua vida mudará mais uma vez ao aceitar a proposta de Jefinho (Micael Borges) e se tornar cantora.

Qual a história de "Fuzuê"?

A nova vida de luna alavancará quando Jefinho, que já é cantor, convidar a mocinha a formar uma dupla romântica com ele, já que a formação do dueto seria uma exigência do empresário Tonico (Junno Andrade). Mesmo não tendo experiência alguma no ramo da música, a filha de Maria Navalha (Olivia Araujo) aceitará o desafio e mostrará que a carreira artística é de família.

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando a mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

