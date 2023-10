'Fuzuê': Preciosa comete atrocidade contra Bebel após polêmica

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, uma das dondocas levará um golpe da pessoa que menos esperava: a própria filha. No capítulo de sábado, 28/10, antes de levar um golpe, Bebel (Lilia Cabral) mostrará cada vez mais a admiração que sente por Luna (Giovana Cordeiro). Prova disso é que, durante o lançamento da coleção de joias de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), Bebel falará bem da mocinha protagonista para um empresário.

Sem medo de nada, a esposa de César (Leopoldo Pacheco) ainda detonará o próprio marido na frente de toda a imprensa presente no evento, expondo que ele é o culpado por toda a confusão sobre a caça ao tesouro.

Preciosa, então, ficará furiosa e dopará a mãe para mantê-lá sob controle. Ao notar as maldades da filha, a matriarca dos Montebellos ficará assustada, mas conseguirá unir forças para se vingar do que ocorreu.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando a mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

