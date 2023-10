O que significa 'Fuzuê'? Entenda a origem do nome da novela da TV Globo

Fuzuê, nova novela das sete da TV Globo, é protagonizada pela atriz Giovana Cordeiro e traz a jovem Luna, uma mulher batalhadora e destemida. A trama une comédia, mistério, brigas e histórias de amor, tendo a loja homônima como o cenário principal, lugar que envolve o segredo do tesouro desejado por muitos no folhetim de Gustavo Reiz.

O que significa "Fuzuê"?

O termo que dá origem à novela e à música de abertura, gravada por Michel Teló, significa folia coletiva, animada por música, dança, alegria e barulho. A história com muitas reviravoltas retratada na trama é recheada de tudo isso, tanto na loja de Nero (Edson Celulari), quanto no Beco do Gambá, onde acontecem muitas aventuras e confusões entre os personagens.

"É uma comédia romântica com vários gêneros misturados, tem drama, comédia e mistério", explicou o autor da trama em uma coletiva.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece dentro da loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

Quem é o vilão de "Fuzuê"?

Preciosa é a grande vilã da novela das sete, além de ser a primeira interpretada por Marina Ruy Barbosa na carreira. Herdeira da fortuna dos Montebello, ela é administradora de uma loja de joias, filha de César Montebello (Leopoldo Pacheco) e Bebel (Lilia Cabral), com quem tem uma relação conturbada.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)