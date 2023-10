'Fuzuê': Quando acaba a novela das sete da TV Globo?

Fuzuê, a novela das sete da TV Globo, começou a ser exibida no dia 14 de agosto de 2023, contando a história da protagonista Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem com foco na busca pelo tesouro perdido na loja de biojoias Fuzuê, onde sua mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), também sumiu no início da trama.

Escrita por Gustavo Reiz, a novela une comédia, mistério, brigas e histórias de amor, tendo a loja homônima como o cenário principal, lugar que envolve o segredo do tesouro desejado por muitos.

Quando acaba a novela "Fuzuê"?

Segundo o site TV História, a emissora já determinou a data para o fim da novela "Fuzuê". Conforme o portal, o último capítulo de Fuzuê vai ao ar no dia 1º de março de 2024, somando, então, 173 capítulos, quase sete meses de exibição.

O folhetim de Gustavo Reiz terá menos capítulos do que as duas últimas novelas que foram exibidas na faixa das 19h. "Cara e Coragem" (2022) teve 197 capítulos, enquanto "Vai na Fé" encerrou com 179 episódios.

A novela de Gustavo Reiz, no entanto, terá duração maior do que "Quanto Mais Vida Melhor" (2021), que teve 161 capítulos. A produção já estava praticamente toda gravada antes da estreia e contará com um número de capítulos que fica entre esses valores.

Qual a história da novela "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

