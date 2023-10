'Fuzuê': Preciosa apresenta joias de Luna como suas e as duas brigam

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, mais uma rinha entre Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) será testemunhada pelos telespectadores. No capítulo desta segunda-feira (30), a ruiva apresentará a "sua" nova coleção de joias em um evento. Os desenhos das peças, no entanto, pertencem à artesã, que ficará chocada com a audácia da filha de César Montebello (Leopoldo Pacheco), chegando até a desmaiar.

“Isso vai ser melhor do que eu imaginava. Tanto pedi ao universo que ele enviou a Miçanguinha para a minha festa”, comemora Preciosa Em seguida, a ruiva começa a apresentar as joias no evento na Montebello.

“Fui tomada por uma inspiração e voltei a desenhar! E o que vocês vão ver são joias exclusivas! Peças desenhadas com muito carinho e feitas somente sob encomenda. Tenho o prazer de apresentar a nova coleção by Preciosa Montebello.”, diz preciosa.

Ao retirar o pano que cobre as joias, Luna fica em choque e desmaia, sendo amparada por Miguel (Nicolas Prattes) e Jefinho (Micael Borges), ambos apaixonados pela mocinha. “Champanhe não é mesmo para todo mundo”, debocha Preciosa.

Após acordar e se recompor, Luna tem um ataque de fúria e joga todas as joias no chão. “Atenção, por favor, que isso aqui é uma farsa! O que vocês estão presenciando esta noite é um crime! Mais um crime de Preciosa Montebello!”, afirma Luna.Preciosa, então, reage: “Luna, chega! Você está destruindo o meu patrimônio!”.

“Ninguém aqui conhece a Preciosa de verdade! Ninguém sabe a monstra que ela é. A pessoa horrível que se esconde debaixo dessa personagem. Você é ruim! Você não tem humanidade. Mas foi longe demais dessa vez!”, afirma Luna.

Após a confusão, um segurança chega para retirar Luna do local, porém ela vai embora seguida por Miguel e Jefinho.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

