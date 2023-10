'Fuzuê': Irmão de Arthur Aguiar está na novela das sete da TV Globo; saiba quem é

Além do ator Arthur Aguiar, a família do cantor de "Fora da Casinha" possui outro parente amante da atuação. Trata-se de Ruan Aguiar, de 24 anos, ator do elenco da novela "Fuzuê", da TV Globo. Para muitos, a informação é uma novidade, já que boa parte de público não sabia que o ex-BBB tinha um irmão e muito menos que ele era ator.

"Nem sabia que Arthur tinha irmão", comentou uma internauta. "Achei lindo e carismático", afirmou outra pessoa. "Apaixonada", disparou a terceira.

Ruan Aguiar, irmão do ator Arthur Aguiar, faz parte do elenco de "Fuzuê", a novela das sete da TV Globo (Reprodução/Instagram: @aguiaruan)

Qual o personagem de Ruan Aguiar em "Fuzuê"?

Na novela das sete, o ator interpreta Merreca, um bandido que conhece pessoas de várias esferas de poder, adora ostentar e busca maneiras de sempre se dar bem. Criado com Luna (Giovana Cordeiro) Jefinho (Micael Borges) e todos do bairro, ele acabou tomando um rumo diferente dos amigos e se tornou o criminoso da região.

Respeita Maria Navalha (Olivia Araújo) e é louco por Soraya (Heslaine Vieira), com quem teve um romance no passado, mas que nunca mais deu bola para ele.

Talento

Nos comentários de uma publicação de Ruan, várias pessoas elogiaram o talento do ator. "A ideia era o personagem roubar o tesouro, aí o ator vem e rouba a cena com talento e carisma!!! Sucesso, cara", escreveu um seguidor. "Ruan, você está incrivelmente incrível! Indescritível tua atuação, menino", comentou uma internauta. "Cara, além de saber que você é talentoso, da para ver o estudo, o foco, a perseverança e, o melhor, a naturalidade em cena!! Você é gigante" elogiou uma terceira.

