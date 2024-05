Governo do Rio Grande do Sul nega doação R$ 10 milhões de Madonna para estado

O governo do Rio Grande do Sul (RS) negou que tenha recebido qualquer doação da cantora Madonna no valor de R$ 10 milhões. A notícia de que a cantora teria feito essa doação circulou após o colunista Erlan Bastos divulgar a informação. Madonna fez show gratuito em Copacabana, no último sábado (04/05).

O colunista informou que a doação feita por Madonna estaria mantida em segredo. O total doado, no entanto, corresponderia a parte do montante recebido pelo The Celebration Tour pelo Brasil – o cachê de Madonna foi estimado em R$ 17 milhões.

De acordo com o órgão, não existem registros de Pix em nome da cantora ou transferências nesse valor. “Não tivemos registro dessa doação no Pix do SOS Rio Grande do Sul“, garantiu a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado do RS ao Notícias da TV.

A conta oficial para doações via Pix é a SOS Rio Grande do Sul, que possui uma chave Pix única e igual à utilizada no ano passado. “Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário a vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura dos municípios”, garante a Secom RS.

A Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul informou que com o PIX consegue centralizar a ajuda financeira com um canal oficial de doações, oferecendo segurança para os doadores e facilitando a transparência do gasto.