Grupo Liberal marca presença em festa de lançamento da novela 'Renascer', no Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira (17), a repórter Bruna Dias, do Grupo Liberal, esteve presente na festa de lançamento de “Renascer”, a nova novela da Rede Globo, que estreia nesta segunda-feira (22) e promete muitas emoções. No Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, o elenco da trama conversou com a imprensa de todo o Brasil.

Na história, criada por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi para o remake, o ator Humberto Carrão será o jovem José Inocêncio. "É um dos textos mais lindos que vi na minha vida. É muita paixão nesta novela”, declarou o ator sobre "Renascer".

O ator vive a primeira fase do personagem que também será interpretado por Marcos Palmeira. Humberto Carrão disse que ambos compartilham uma temperatura semelhante e uma maneira parecida de olhar para as coisas: “Acho que a gente se encontra mesmo na temperatura, no olhar, na fala, sem ter precisado necessariamente de tanto, sem precisar parecermos também, sem precisar ter ficado grudado na preparação”.