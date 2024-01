Cacau, protagonista da novela Renascer, tem vários benefícios para a saúde

O cacau é um dos "protagonistas" da próxima novela das nove da TV Globo, “Renascer”, que estreia na próxima segunda-feira (22). A trama conta a trajetória de Zé Inocêncio, um poderoso produtor de cacau em Ilhéus, na Bahia. Além de ser tema de novela, a fruta também possui muitos benefícios à saúde, como apontam especialistas.

A nutricionista e gastróloga Yamila Alves, de Belém, descreve os benefícios do consumo da fruta, mas também a melhor forma de consumir. “O cacau é muito versátil, então você pode fazer várias coisas do fruto, porém para você ter esse benefício, você tem que consumir a semente do cacau, e ela normalmente como tem um sabor amargo, ela tem que passar por um processamento”. Ainda pontua que mesmo os produtos derivados do fruto, precisam ter uma porcentagem maior de cacau para manter os benefícios.

Antioxidante

O fruto possui substâncias que auxiliam no combate aos radicais livres, que são moléculas produzidas constantemente, mas que em larga escala podem ocasionar doenças “incluindo doenças degenerativas como cardiopatias, esclerose, como um problema pulmonar por exemplo”, afirma Yamila.

Regula o colesterol

As suas funções antioxidantes ajudam a oxidar o LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim, reduzindo a possibilidade de trombos nos vasos e auxiliando a circulação sanguínea.

Saúde do coração

O alto teor de flavonoides e procianidinas, substâncias encontradas no produto de cacau, diminuem a tendência de agregação das plaquetas e, portanto, diminuem a formação de coágulos, contribuindo para o fluxo sanguíneo e prevenindo cardiopatias.

Sistema cognitivo

A concentração das substâncias do cacau, como o flavonol, favorecem a concentração, velocidade de raciocínio e memória.

Chocolate

A nutricionista aponta que para o consumo do chocolate é importante atentar a quantidade de cacau presente. Segundo a profissional, as propriedades benéficas estão na semente e para isso afirma que “é melhor priorizar o consumo de chocolate amargo principalmente, porque é no Cacau que nós temos toda a substância funcional que a gente pode levar para o indivíduo”. Ainda lembra que apesar de não existir uma quantia recomendada para o consumo de chocolate, estima-se que de 6 a 100 gramas seria o ideal para chocolates, sempre com o maior teor de cacau.

Cacau em Belém

A fruta se faz presente na vida da feirante Carmelita Rocha, que trabalha no Complexo do Ver-o-Peso. E o cacau está há cinquenta e quatro anos entre seus materiais de trabalho e fonte de renda. “Do cacau é feito muita coisa, é feito suco, creme, é feito chocolate, dessa casca faz o sabão do cacau", afirma a comerciante sobre os usos possíveis do cacau. Carmelita também lembra que a procura pelo fruto é grande e aponta que os produtos são vendidos rapidamente após chegarem no Ver-o-Peso, “tem gente que leva paneiro”, diz carmelita.

Para a vendedora de polpas de frutas regionais Maria de Nazaré, também do Ver-o-Peso, a procura pelo fruto aumentou nos últimos tempos. “Agora começou a vender mesmo”, afirma sobre a alta demanda. A feirante vende a polpa do cacau desde os anos noventa e recorda de uma situação inusitada com um turista da Bahia que procurava pelo fruto. "Ele disse que o cacau é lá deles, que é da região de lá, eu digo negativo é da região Amazônica e ela foi levada para ser plantada na Bahia, é isso que aprendi" lembra sobre a discussão.

Serviço: veja benefícios do cacau

Controla a pressão arterial

Melhora a função plaquetária

previne doenças crônicas

retarda o envelhecimento

melhora o fluxo sanguíneo

regula o colesterol

diminui inflamações

ajuda memória

melhora o raciocínio

FONTE: nutricionista e gastróloga Yamila Alves