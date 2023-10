Xamã ameaça demitir equipe em print postado no Instagram: 'já deu'

O cantor Xamã publicou uma sequência de stories no Instagram, na terça-feira (03), criticando a equipe pelo controle das redes sociais. Na postagem ainda disponível (o tempo do story é de 24h), Xamã revelou a chateação. Confira os detalhes.

Pela publicação, Xamã criou uma sequência de stories. A primeira mostrando que estava chateado. Em seguida publicou um print, com parte de uma conversa. “Vamo lá. Mano, eu tô muito puto. Vocês não deixam eu fazer p*rra nenhuma. Tudo não pode, tudo vai me queimar. Mas só posso ser bom se eu for autêntico. Todo mundo vem e faz o que quiser da minha vida. E eu tenho que ficar postando stories, fingindo que esses merdas não tão fazendo um inferno. Todo mundo agora posta o que quer na p*rra do meu Instagram, já deu. Vou mandar um por um pra casa do c@#$%ho", escreveu o artista

Uma das polêmicas com o nome de Xamã foi a possível instabilidade na relação dele com a namorada Julya Miranda, após arquivarem ou deletarem fotos juntos. O público e a mídia percebeu o fato, após Xamã postar um vídeo com a atriz Bella Campos, com quem estava gravando o filme "Cinco tipos de medo”.

Confira os stories de Xamã: