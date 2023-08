Xamã faz teste para viver Damião no remake da novela 'Renascer'

Não será surpresa se o rapper Xamã estiver no elenco do remake de "Renascer". O rapper fez teste para viver o personagem Damião na nova versão da novela de Benedito Ruy Barbosa. Em 1993, o papel transformou Jackson Antunes em um sucesso nacional, além de símbolo sexual, logo na estreia do ator na TV.

Se for aprovado para o personagem, Xamã poderá ter Sophie Charlotte como seu par romântico. A atriz está cotada para o papel de Eliana, vivida por Patrícia Pillar na primeira versão. Damião acaba se apaixonando pela nora de José Inocêncio depois que ele desiste de matar o coronel e vira seu fiel escudeiro.

Vale destacar que as gravações da nova versão do sucesso de Benedito Ruy Barbosa devem começar em outubro. Até lá, outros nomes ainda serão escalados para a trama. Xamã, porém, poderá ser visto atuando antes da estreia do remake de "Renascer", prevista para janeiro de 2024. O cantor está no elenco da segunda temporada de "Justiça", dividindo a cena com a atriz Nanda Costa.

