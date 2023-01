Quem é Xamã: conheça o rapper que tem 9,9 milhões de ouvintes mensais

O cantor e rapper Xamã, 33 anos, está entre os assuntos mais comentados da web, nesta semana. Isto porque, por um descuido durante a gravação de um story no Instagram, ele mostrou uma parte do pênis, enquanto segurava um bolo de dinheiro. Apesar do nude levar seu nome às principais buscas na internete, nos últimos quatro dias, Xamã é conhecido por seu talento e chegou em 1° na parada do streaming do Spotify e no top 50 mundial. Conheça-o por completo.

Geizon Carlos da Cruz Fernandes é seu nome de registro civil, antes de ser conhecido artisticamente como Xamã. Nasceu em 30 de outubro de 1989, no Rio de Janeiro. O artista já cursou a faculdade de direito e também foi camelô e trabalhou em lojas. O fato de ter vendido amendoim no trem inspirou a sua música "Flow de vendedor de amendoim".

Começou a se dedicar exclusivamente à música em 2017. Participou de coletivos de Rap. Entre os anos de 2021 e 2022, com a carteira estabilizada, estourou com o hit "Malvadão 3" e conquistou o 1° lugar dos mais ouvidos no Spotify do Brasil e de Portugal e o 38° no ranking mundial. No YouTube o número 1 de Portugal e o 4° do Brasil e no iTunes, Shazam, Deezer, a 1° posição nos streamings brasileiros.

Xamã tem muitos sucessos solos, mas suas parcerias mostram o quanto sua carreira está consolidada. Entre os "Feat" estão "Escorpião" com Agnes Nunes. Músicas com Marília Mendonça, Glória Groove, Luísa Sonza, Orochi, Filipe Ret, Major RD, entre outros. Em 2019 se apresentou no Rock in Rio, no espaço Favela. Também fez turnê pelos Estados Unidos, Europa e Austrália. Foi indicado a premiações, como, MTV Millennial Awards, em 2021, quando foi indicado em sete categorias.

Atualmente Xamã tem 9,9 milhões de ouvintes mensais, só no Spotify. Para acompanhar o artista, siga-o no Instagram oficial: