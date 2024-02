Renascer: Damião consegue emprego e se encanta por Ritinha

Na novela “Renascer”, Damião (Xamã) mal chegou e já está apaixonado. O forasteiro encontra Ritinha (Mell Muzzillo), filha de Inácia (Edvana Carvalho), enquanto está no rio comemorando o novo emprego que João Pedro (Juan Paiva) lhe deu.

Antes de ser contratado por João Pedro, Damião tenta trabalho com José Inocêncio (Marcos Palmeira), que se recusa a contratá-lo. “Falei com painho a seu respeito. Infelizmente, ele achou melhor não contratar os seus serviços. Que o certo agora é mandar gente embora. E uma coisa que painho não gosta é mandar gente embora”, fala o caçula do coronel. A decisão do fazendeiro não desanima Damião, que diz a João Pedro sobre sua vontade de ajudá-lo a abrir as roças nas terras.

O filho de Inocêncio leva o forasteiro para podar árvores e se admira com o trabalho: “Oxente! Num é que essa desgraça saber fazer?!” Assim, Damião é contratado por João Pedro e decide ir para a cachoeira comemorar e se refrescar.

Ritinha (Mell Muzzillo) aparece enquanto Damião (Xamã) está no rio e deixa o forasteiro encantado (Reprodução / Globo)

Ao ver Ritinha, ele se encanta. A moça o cumprimenta e, após um tempo calado a admirando, ele responde: “Oi, dona”. Ritinha diz que não é dona de nada, mas Damião se adianta. “Mas pode começar a ser”, fala.

