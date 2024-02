Atriz de 'Renascer' fala sobre como é atuar em cenas de sexo com Marcos Palmeira

A atriz Theresa Fonseca, de 26 anos, que interpreta Mariana na novela “Renascer”, deu detalhes sobre como são as cenas de sexo que contracena com o Marcos Palmeira. O ator vive José Inocêncio, par romântico de Mariana na história.

A jovem não poupou elogios sobre o colega de trabalho e garantiu que ele a deixa à vontade em todos os tipos de cena. “Sou muito fã da pessoa do Marquinhos”, disse em entrevista ao Splash, do UOL.

“Marquinhos é perfeito. Ele anula qualquer tipo de desconforto com a presença dele. É uma pessoa cordial, gentil, sou muito fã da pessoa do Marquinhos. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Deixa todo mundo que trabalha com ele muito confortável, tanto a equipe quanto os atores”, elogiou a atriz.

A personagem de Theresa casa com José Inocêncio, mas se envolve com João Pedro (Juan Paiva), filho mais novo do fazendeiro. Uma das características da jovem é ser bastante atrevida e por vezes dissimulada.

“Ela veio para se vingar, chega na casa e faz dois homens interessantes se apaixonarem por ela. Sempre falo isso: eu acredito que seja genuíno o que ela está sentindo”, explica a atriz.

Quem é Theresa Fonseca?

Natural de São Paulo, Theresa tem 26 anos e fez sua estreia televisiva em "Mar do Sertão". Na novela das 18h, interpretou uma jovem descendente de árabes que se apaixona por um príncipe, Maruan.