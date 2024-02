Renascer: José Augusto volta para a fazenda e é pressionado por José Inocêncio

Na novela “Renascer”, José Augusto (Renan Monteiro) dará as caras na fazenda. Após ignorar o chamado do pai para a reunião familiar e o casamento, o primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Maria Santa (Duda Santos) volta para casa do pai e conhece Mariana (Theresa Fonseca), a nova esposa do coronel.

Médico formado para atender aos desejos do pai, Augusto esconde um segredo: ele não pode mais exercer a profissão. Ao chegar na fazenda, a primeira pessoa que encontra é Mariana. “Você tem mesmo idade pra ser filha dele”, diz o primogênito. José Bento (Marcello Melo Jr.) “alertou” o irmão sobre a madrasta, falando que ela é uma “aproveitadora de carteirinha”.

José Augusto afirma que ela não faz muito sucesso entre os irmãos, mas a jovem não demonstra se abalar com isso. “Num culpo eles por isso. É que sei que, tendo tempo da gente se conhecer, isso muda”, fala a nova esposa do coronel. Apesar da leveza do encontro com Mariana, logo Augusto encontra Inocêncio e o clima fica tenso.

“Eu to pensando em, talvez, fechar a clínica em Salvador”, conta o médico. O pai, por outro lado, se monstra descontente e pressiona José Augusto, que diz estar pensando no que fará da vida.

