Renascer: Maria Santa dá à luz a José Augusto, seu primeiro filho com José Inocêncio

Em “Renascer”, os herdeiros de José Inocêncio (Humberto Carrão) já estão vindo ao mundo. Maria Santa (Duda Santos) conta ao marido que está grávida e, radiante, o coronelzinho diz que a levará aos melhores médicos de Ilhéus ou Salvador. Entretanto, a jovem escolhe ter seu bebê em casa, com a ajuda de Jacutinga (Juliana Paes).

Com uma passagem de tempo, chega o dia de Santinha dar à luz ao primogênito. “Tenha medo da dor, não. Quando a dor vier, você não tinha medo dela. Deixe ela vir”, fala Jacutinga. O pedido da amada de Inocêncio foi atendido e a dona do bordel está com ela no parto.

José Inocêncio entra no quarto para ajudar, mas Jacutinga o manda sair. “A senhora vai me perdoar, mas não vou ficar longe do meu amor nesse momento”, diz o fazendeiro - e assim o faz.

O bebê nasce e Inácia (Edvana Carvalho) pergunta qual será o nome, Maria Santa logo fala que o menino se chamará José Augusto. “É o nome do meu pai”, lembra Inocêncio.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Bruno Magno)