Renascer: Padre Santo impõe condição para celebrar casamento de José Inocêncio e Maria Santa

O amor está no ar em “Renascer”. José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Santos) já não conseguem conter a paixão e, pelo visto, a felicidade do casal superou todos os obstáculos. Agora, só falta o casamento e o coronelzinho já está providenciando - fez até um pedido inusitado ao Padre Santo (Chico Diaz).

Inocêncio visita Santinha no bordel de Jacutinga (Juliana Paes) e recebe uma exigência da dona do local, que diz que a moça só sai de lá se for casada. O coronelzinho prontamente aceita e logo vai conversar com o padre.

“Padre, esse casório vai acontecer. E é o senhor que vai fazer, porque o senhor é o único padre dessa região. E vai ser na casa de Jacutinga”, fala. O padre fica agoniado e logo exclama que o casamento é “coisa sagrada”, pedindo para Inocêncio pensar na reputação dele.

Apesar de negar a princípio, Padre Santo aceita e impõe condições: “Na cerimônia, eu só quero as damas da casa, os noivos, os padrinhos e mais ninguém. Uma cerimônia simples, sem alarde, depois, se vocês quiserem, se esbaldam aqui na fazenda.” Entretanto, a notícia corre a cidade.

No dia da celebração, as meninas da casa de Jacutinga arrumam o espaço e recebem os moradores da região. Ao chegar perto do local, o padre percebe que a vila está vazia - o que significa a presença das pessoas no casório. “Se você fez o que acho que você fez, José Inocêncio, você não perde por esperar”, comenta o padre sozinho.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)