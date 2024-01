TV Liberal oferece imersão na cultura do cacau durante divulgação da novela 'Renascer'

As áreas de Marketing, Programação, Gestão de Pessoas e Jornalismo da TV Liberal, realizam uma divulgação especial do tão aguardado remake de "Renascer", inspirada na obra-prima de Benedito Ruy Barbosa. A nova versão da novela, estreou na última segunda-feira (22), após 30 anos da exibição da primeira. A trama conta a história de José Inocêncio, que se torna referência na produção de cacau, mesmo após algumas reviravoltas em sua vida.

Inspirada nesse personagem, a TV Liberal reuniu na última sexta-feira (19), alguns colaboradores, influenciadores regionais, telespectadores, clientes e agências para uma experiência imersiva na natureza, em uma visita à "Filha do Combu", casa de chocolate que realiza o plantio sustentável do cacau, no Combu, uma das ilhas que compõem Belém.

Hoje, o Pará é o maior produtor do país, representando 52% da produção nacional, de acordo com dados da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). Um exemplo é a empresária Izete Costa, popularmente conhecida como dona Nena, responsável pela "Filha do Combu", que se diz orgulhosa por poder representar o cacau no estado.

Ouvir Dona Nena é pensar também em José Inocêncio, personagem principal de "Renascer". Ela no Combu e ele em Ilhéus, na Bahia, foram pioneiros, obstinados. Superaram os obstáculos com garra e coragem, agindo de forma humana no trabalho que desenvolvem e com muita responsabilidade socioambiental. “Eu já assisti à novela, vou assistir de novo. Para mim foi uma honra. Estou muito orgulhosa de estar aqui participando, dando depoimento sobre essa relação com o cacau, que é importante não só para as pessoas da Bahia, mas também para nós paraenses, que hoje estamos em primeiro lugar no ranking da economia voltada para o cacau”, destaca Dona Nena.

Quem participou da ação de ativação da novela, na ilha do Combu, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o plantio, o cultivo, o refinamento e a produção do chocolate amazônico, exportado para o mundo todo.

Elielson Santos, que é morador de outra ilha, a de Cotijuba, comentou que foi uma experiência incrível prestigiar a Casa do Chocolate, conhecer mais sobre a história de vida da Dona Nena e o trabalho que ela desenvolve no Combu. Além, é claro, de provar todas as delícias produzidas com o cacau.

Comunicação integrada

O fato de o Pará ser o líder na produção de cacau, a equipe de Jornalismo da TV Liberal produziu diversas reportagens sobre a cultura desse fruto no estado. No último sábado (20), o Marketing também criou a arte de uma empena, instalada na fachada da sede da emissora, localizada em uma das principais avenidas de Belém, com o tema de ‘Renascer’. A peça, que tem 3m x 8m ficará exposta até o fim da trama. Como brinde da novela, foram produzidos diversos potes de brigadeiro de colher, para serem distribuídos aos nossos clientes e parceiros nas sete emissoras que formam a Rede Liberal.

De acordo com Leonidas Dias, gerente de Marketing da TV Liberal, as experiências preparadas para clientes, agências, telespectadores e colaboradores da TV Liberal serviram para materializar o processo de produção do cacau, pano de fundo da novela. "São oportunidades de trazer o produto da tela para a realidade em uma imersão na nossa própria cultura amazônida”, pontua.