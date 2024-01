Renascer: Maria Santa morre no remake da novela?

O início de “Renascer” encantou o público com a primeira fase da novela e Maria Santa (Duda Santos), a Santinha, chamou atenção pela sua doçura e inocência. A personagem é a paixão de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira) e, assim como na versão de 1993, morre ainda jovem.

Com José Inocêncio, Santinha tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva). A vida dela chega ao fim no parto do seu último filho.

Quando Maria Santa morre, surgem conflitos entre o coronel e o filho mais novo, que sempre foi rejeitado pelo pai. O fim da filha de Venâncio (Fábio Lago) marca o encerramento da primeira fase da novela.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)