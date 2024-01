Renascer: Maria Santa vai parar no bordel de Jacutinga

Em “Renascer”, a inocente Maria Santa (Duda Santos) acha que engravidou ao beijar José Inocêncio (Humberto Carrão). A filha de Venâncio (Fábio Lago) sai de casa e vai parar no bordel de Jacutinga (Juliana Paes), deixada pelo próprio pai. Lá, a menina conversa com a dona da casa e recebe apoio, surpreendendo a todos que a veem no local.

Jacutinga conversa com Santinha e conta um pouco do que já viveu. A dona do bordel explica que ela não está grávida, após Morena contar do papo que teve com a menina, e que não escolheu a vida que vive. “Sofri foi muito antes de chegar aqui. Eu demorei, mas aprendi que é a gente quem define o próprio valor”, fala.

A filha de Venâncio diz para Jacutinga que o seu sonho era sair no bumba e que chegou a pedir isso a Nossa Senhora. “E vê só no que deu. O castigo caiu com tudo na minha cabeça. Eu pedi e Deus mandou”, exclama. A nova amiga de Santinha logo promete ensinar tudo que a menina precisa saber.

Maria Santa (Duda Santos) é apresentada por Jacutinga (Juliana Paes) a todos que estão no bordel (Reprodução / Globo)

“Então, hoje você vai se botar bem bonita e vai me aparecer lá na sala”, fala Jacutinga para Maria Santa. A menina confia na dona do bordel e assim faz. Ao aparecer, Santinha surpreende a todos, principalmente Norberto (Matheus Nachtergaele) e Firmino (Enrique Diaz).

O coronel Belarmino (Antonio Calloni) também se espanta ao ver a menina no bordel. Santinha é apresentada por Jacutinga, vestida com um longo vestido rosa. “É a filha do boi”, fala Belarmino assustado.

