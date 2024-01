Renascer: Matheus Nachtergaele volta a atuar em telenovelas após 10 anos

Após uma década longe das telenovelas, Matheus Nachtergaele retorna ao horário nobre nesta segunda-feira (22). Ele interpretá Norberto, comerciante e proprietário da única venda da vila, no remake de “Renascer". O fofoqueiro é dono de um grande coração, que carrega o amor e a saudade por Dona Jacutinga.

“Eu estou na melhor das expectativas, porque essa é a novela mais bonita que Benedito Ruy Barbosa escreveu. O personagem Norberto eu herdei do Nelson Xavier, que é um príncipe da atuação à brasileira. O diretor da novela, o diretor artístico, é Gustavo Fernandes, considerado hoje em dia um dos nomes mais bacanas da televisão, do país. Ele escolheu uma equipe fenomenal, todos os cabeças de equipe, figurino, arte, fotografia, são impressionantes. Os diretores escolhidos são impressionantes, tem até o Waltinho Carvalho, que já fez tantos nomes, tantas coisas importantes, como Central do Brasil, Amarelo Manga. É muito lindo estar fazendo uma novela acompanhado por um elenco de uma dimensão gigantesca. O elenco de ‘Renascer' é muito impressionante, nem vou citar nomes tentando elencar esses talentos, que ao deixar alguém de fora dá até dó. É lindo, é incrível”, pontua o ator.

“Os veteranos, é impressionante a escalação, e a juventude dessa novela, vocês vão ver, fazem o coração brilhar, da vontade de renascer. O elenco jovem foi escolhido de uma maneira muito diferente, que eu vejo normalmente, pessoas muito jovens, mas muito vocacionadas, vindas do palco ou do cinema, de vários lugares do Brasil. Tem por exemplo o Adanilo, que vem de Manaus, eu fiquei encantado com o cara. A escalação é muito especial, a gente está forçando linguagem par atingir os polos. A gente tem falado muito de uma forma para evitar o machismo, racismo, LGBTfobia, dentre outros. A gente tem trabalhado nesse sentido e a escalação das novelas às vezes busca atender essas demandas e traz pessoas representativas de muitos estilos de gêneros humanos para poder estar no trabalho, mas nem sempre são pessoas de verdade, muitas vezes elas estão lá representando uma bandeira, e em ‘Renascer' não, cada uma é. Essa meta de dar voz as cores todas, as regiões do Brasil, à Bahia, a Manaus, aos indígenas, aos trans, esse desejo está sendo cumprido com honra. Eu estou muito impressionado”, finaliza.

Mesmo distante de tramas mais longas, Matheus se dedicou ao cinema e as séries. Ele optou por estar em ‘Renascer’ porque a novela traz uma flexibilidade nas gravações. Colecionando prêmios e papeis marcantes, desde a década de 90 e marca sua caminhada com grandes personagens.

“Faz 10 anos que eu só faço séries, então uma parte do público estava me cobrando muito tempo esse retorno para as novelas. Eu digo: ‘Cara, eu estou no cinema, no teatro, no Cine Hollywood, Filhos da Pátria, Todas as Mulheres do Mundo'. Mas eu sei que tem uma galera que chega do trabalho, e senta, quase como se fosse um ritual, para assistir novela. Então tem isso, eu vou estar com vocês e com eles! Estou tentando fazer um trabalho bonito. É difícil fazer um trabalho que já foi de Nelson Xavier, porque ele é príncipe, mas eu estou muito feliz”, explica.

E quando pensamos em Matheus automaticamente vem João Grilo em mente. Certamente, ele é um dos personagens mais marcantes da sua caminhada. O ator esperou algumas décadas para reviver esse clássico da literatura e cinema brasileiro.

No fim de 2024, “O Auto da Compadecida 2” chega aos cinemas brasileiros.

“Eu faço muito cinema, sem parar. Desde eu comecei, não teve um ano que eu não fiz um ou dois longas pelo menos, mesmo nas horas duras. Só não filmei na pandemia. Agora “O Auto da Compadecida' foi um presente esperado com magico, que fez eu e o Selton (Melo) voltarmos a ter que lidar com os nossos melhores palhaços. Eu vou dizer uma coisa bem engraçada, mas é verdade, é que se esquece muito o que é um ator de verdade. Todo grande ator terá um palhaço, em algum momento ele descobriu, como sou. Alguns você percebe claramente, como Tonico Pereira, por exemplo, que é um grande ator, ele tem um palhaço explicito. Fernanda Montenegro, acredite se quiser, quando ela está fazendo uma comédia ou tem chance no drama, ela tem uma palhaça”, iniciou.

“E os nossos mais belos palhaços, o de Selton e o meu, são Chicó e João Grilo. O palhaço mais bonito do Selton é o Chicó e o meu é o Grilo. A gente foi levado, a 25 anos depois, reencontrar nossos melhores aguerridos palhaços, checar no nosso corpo como isso ainda funciona. Lidar com a novidade da idade chegando e lidar com a melancolia de estar revivendo aqueles personagens trazendo para nós. Foi muito bonito, o filme está lindo de morrer. Ele talvez não seja tão bom quanto o primeiro, porque ele foi escrito pelo próprio Ariano Suassuna, já o segundo foi adaptado por uma turma de bambambãs, liderada pelo Guel Arrais, Jorge Furtado, João Falcão, Adriana Falcão, a estrutura é linda. O roteiro é bonito, mas eu acho que talvez não seja tão bom quanto o primeiro, que é uma obra de arte de Ariano Suassuna, mas ele será muito amoroso, homenageoso, o texto é ‘duca’, ele é muito engraçado, mas também é mais comovente. Vocês vão se surpreender com isso. A gente tem muito amo pelo João Grilo e Chicó, de cara, quando você encontra os dois, algo de emocionante já acontece com o espectador eu acho, e isso vai seguir durante o filme. Vão ter horas hilárias, você gargalha, mas vão ter horas que você diz: ‘que saudade que eu estava do palhaço brasileiro'’, finaliza Matheus Nachtergaele.