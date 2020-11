Matheus Nachtergaele fala como soube do suicídio da mãe

O ator Matheus Nachtergaele revelou uma história muito pessoal no programa “Persona”, da TV Cultura. Ele contou que sua mãe cometeu suicídio quando tinha apenas 22 anos. No entanto, ele ficou sabendo sobre a morte da mãe apenas com 16 anos de idade, quando seu pai lhe explicou.

“Papai me contou do suicídio e me entregou uma pasta com 33 poemas dela”, relatou Matheus.

A mãe do ator era poetisa e musicista. Ele conta que ela tinha uma carreira promissora na época que aconteceu a tragédia.

Matheus tinha apenas três meses de vida quando a tragédia aconteceu. Ele disse que contou com a ajuda de Carmen, sua madrasta e responsável pela sua educação, juntamente com o seu pai.