Atriz Giullia Buscacio traz nova energia para novela ‘Renascer’ como a corajosa Sandra

A atriz Giullia Buscacio, de 27 anos, voltou às novelas e entra, no próximo dia 12 de março, para o elenco do remake de Renascer, da TV Globo, como Sandra, filha de Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a artista revelou que existe uma mudança no perfil da personagem e destacou a evolução de Sandra ao longo da história, especialmente em relação ao empoderamento feminino. Com o roteiro adaptado para refletir as questões atuais, a personagem de Giullia está para desafiar as expectativas do pai e trazer um novo olhar para os dilemas da trama.

Giullia tem imergido no papel, aprendendo desde a andar a cabelo até dominar o sotaque característico da personagem. A atriz diz ter mergulhado de cabeça no processo da construção de Sandra, buscando trazer autenticidade a cada cena.

Na versão original, exibida em 1993, a jovem (vivida por Luciana Braga) tinha uma relação conturbada com o pai. E, em certo momento, se apaixonada por João Pedro, na época vivido por Marcos Plameira, e agora, interpretado por Juan Paiva, mas o rapaz só terá olhos para Mariana, neta do coronel Belarmino.

Quanto ao desfecho da trama, Giullia manteve um ar de mistério, sugerindo que surpresas estão reservadas para os telespectadores, prometendo suspense e a emoção até o final.

A atriz já havia trabalhado com Bruno Luperi e o diretor artístico Gustavo Fernandez em Velho Chico em 2016. Na Globo, a Buscacio também fez participações em I Love Paraisópolis (2015), Novo Mundo (2017) e O Sétimo Guardião (2018).

Confira a entrevista realizada com Giullia, onde ela fala sobre sua preparação para viver Sandra, os desafios e o que o público pode esperar da sua personagem. Confira!

Como foi sua preparação para viver a Sandra em "Renascer"?

G: A minha preparação foi muito o sotaque, porque a Sandra estudou na Bahia durante um tempo e volta para a casa dos pais; a andar a cavalo, que é uma coisa que ela faz desde criança, já tive essa experiência para outros personagens, mas dessa vez para mim foi diferente porque a Sandra é uma mulher muito confiante, eu queria trazer isso em tudo que a Sandra fosse fazer durante o processo da novela.

E qual foi teu maior desafio ao longo da preparação para a personagem?

G: Eu acho que se pode dizer que foi o montar a cavalo. Vocês vão ver que a maioria das cenas ela anda a cavalo, então, tem todo o desafio de você estar falando o texto, montar a cavalo, descer do cavalo, tudo isso na maior naturalidade do mundo, como se fizesse isso sempre, como se fosse dirigir um carro. Mas não é, é um animal, você tem que sentir ele, ele sentir você, ter maior respeito pelo momento dele ou como ele estar se sentindo. Estou tendo um ótimo relacionamento com o meu parceiro de cena, até porque ele irá me acompanhar até o fim da novela.

Giullia, pela segunda vez vai fazer um personagem que na primeira versão foi interpretada pela atriz Luciana Braga. Como tu se sentes recebendo esse desafio?

G: Eu fiquei muito feliz e impressionada com essa coincidência. Ela é uma excelente atriz e poder estar agora em 2024 vivendo essa personagem. Eu sou suspeita para falar, porque estou apaixonada pela Sandra, e Sandra que a Luciana fez na época também foi incrível, eu assisti uma coisa ou outra das cenas dela na época, mas eu também estive com ela em "Éramos Seis" e nesse novela, eu tive a honra de contracenar com ela. Uma pessoa que admiro muito e fico feliz da gente estar dividindo personagens tão marcantes na novela brasileira.

O remake da novela "Renascer" está tendo uma ótima aceitação do público, muitas pessoas estão comentando sobre. O que a gente pode esperar da tua personagem no desenrolar da trama?

G: Estou muito feliz de estar acompanhando algumas alterações. Sinto que a Sandra já tinha uma coisa muito a frente do seu tempo, fico impressionada com a atualidade do assunto, em relação ao feminino. Eu acho que ela é uma mulher que traz a visão do feminino muito legal, muito empoderada e vai trazer um novo olhar para muitas coisas da novela e principalmente, com o núcleo dela, com a Dona Patroa e o Egídio.

Giullia, os casais da novela tem um ponto muito forte e traz seus próprios dramas. O que o público pode esperar do romance do João Pedro e da Sandra?

G: Eu tenho recebido algumas mensagens do pessoal com peninha com do João Pedro. Assim, o que eu posso dizer é que pela Sandra não vai faltar amor e carinho, ela está de braços apertos para receber ele, mas se ele vai estar ou não, a gente não sabe.

O destino da nova Sandra segue por esse caminho ou podemos esperar surpresas e um novo desfecho?

G: Isso é um mistério para todos nós, porque pode ser que tenham coisas que terminem igual à primeira versão e pode ser que não. Isso é um grande mistério na novela.

Você espera que interpretar a Sandra possa render prêmios por atuação?

G: A gente sempre torce para que sim, é como se fosse uma espécie de reconhecimento do nosso trabalho. Eu já falei algumas vezes e volto a repetir, a Sandra é o maior desafio da minha carreira até hoje. Ela é uma personagem desafiadora, diferente das minhas personagens anteriores que ainda eram meninas. Hoje em dia, eu me vejo como mulher, podendo interpretar a Sandra em outro momento da minha vida, com 27 anos. Eu acho que tem um amadurecimento pessoal e profissional. A gente sempre torce para que o público fique feliz e goste. A participação do público é muito importante.