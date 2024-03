Xamã aparece nu em 'Renascer' e anima web: 'o Brasil vai à loucura'

O final do capítulo de segunda-feira (26) da novela "Renascer" deu o que falar na internet. Isso porque o rapper Xamã, que dá vida ao personagem Damião na trama, apareceu completamente nu no anúncio do próximo capítulo, que vai ao ar nesta terça-feira (27) após o Jornal Nacional, às 21h20.

Xamã aparece nu em capítulo da novela "Renascer", da TV Globo (Reprodução / Globo)

A cena, mesmo que curta, foi bastante comentada nas redes sociais. No X (antigo Twitter), vários internautas deixaram suas considerações sobre o bumbum do ator.

VEJA MAIS

"Meu Deus, eu vivi para ver a bunda do Xamã na Globo", comentou uma. "A bunda do Xamã era tudo que eu precisava ver hoje. Obrigado, Globo!", escreveu um segundo. "Obrigado Bruno Luperi por colocar a bunda do Xamã no horário nobre", publicou uma terceira. "Meu Deus, a bunda do Xamã, o Brasil vai à loucura", compartilhou uma quarta. O ator chamou recentemente a atenção da web em outro episódio onde aparece sem camisa exibindo o corpo malhado.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)