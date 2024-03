Renascer: Damião revela segredo a José Inocêncio

Na novela “Renascer”, os atentados contra a vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira) não chegaram ao fim. Damião (Xamã) foi à fazenda do coronel do cacau com um único objetivo: acabar com a vida dele. Entretanto, os planos do matador estão indo por água abaixo e ele acabará confessando seu propósito nas terras de Inocêncio.

VEJA MAIS

Após tomar uma bebida preparada por Inácia (Edvana Carvalho), feita a pedido de Inocêncio, Damião falará mais do que deve. “Oxente, seu José Inocêncio. O senhor sabe pra que é que eu vim até aqui? Eu vim pra dar cabo de sua vida! Se o senhor tá vivo é porque lhe acho um caboclo merecedor de tudo que plantou nessa vida”, dispara o forasteiro. Em seguida, Damião pede desculpas pelas mentiras contadas até o momento.

Inácia fica satisfeita e Inocêncio, surpreso. A revelação vai desagradar João Pedro (Juan Paiva), que promete matar Damião.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)