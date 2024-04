Renascer: Tião Galinha recebe proposta para matar José Inocêncio

Na novela “Renascer”, Tião Galinha (Irandhir Santos) recebe uma proposta de alto valor para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira). É oferecido R$ 200 mil ao marido de Joana (Alice Carvalho), que precisa deixar a galinha preta como garantia. Quem tenta fazer negócio com Tião é Egídio (Vladimir Brichta).

Após Inocêncio não aceitar o casamento entre João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio), Egídio considera o ato do coronel uma tamanha desfeita. Na verdade, o pai da noiva só está interessado nas terras de Inocêncio e promete se vingar do inimigo.

Egídio (Vladimir Brichta) tenta convencer Tião Galinha (Irandhir Santos) a matar José Inocêncio (Reprodução / Globo)

“Olhe bem, Tião. Eu lhe pago duzentos mil reais pela sua galinha e fico com ela. Mas lhe devolvo depois, sã e salva, sem deixar ninguém triscar um dedo nela”, fala Egídio a Tião. O ex-catador de caranguejo diz que não está entendendo a proposta do patrão. O fazendeiro, então, afirma que fará tudo isso caso o funcionário cumpra com um “servicinho”.

Em dúvida sobre o que é o serviço, Egídio afirma que ele deve matar José Inocêncio.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)