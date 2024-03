Renascer: Sandra foge para ficar com João Pedro, que a confunde com Mariana

Na novela “Renascer”, o namoro de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) não é motivo de alegria para as famílias. Sendo filha de Egídio (Vladimir Brichta) e filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), os dois precisam lutar para continuar juntos. Dessa vez, a jovem vai fugir para ficar com o amado.

VEJA MAIS

Após ver Sandra com João Pedro, Egídio fica furioso e manda a filha entrar em casa imediatamente. Ele informa que não a quer se encontrando com o rapaz, já que é filho do seu maior inimigo. Entretanto, Sandra não se cala e diz que continuará com João Pedro.

A briga fica cada vez mais séria e Egídio bate na filha, a deixando trancada no quatro. Revoltada, Sandra foge de casa pela janela e vai rumo à casa de João Pedro. Lá, ela é recebida por Morena (Ana Cecília Costa), que a acolhe e leva para jantar.

Morena (Ana Cecília Costa) acolhe Sandra (Giullia Buscacio) em casa, junto a João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

Durante a refeição, João Pedro faz um convite à namorada e deixa a todos preocupados: “Madinha vai lhe arrumar um quarto aqui”. Morena avisa que Sandra vai dormir com Lu (Eli Ferreira), mas ele discorda. “Nada disso! Sandra vai dormir é ‘mais eu’”, fala.

No quarto, o casal conversa sobre o que aconteceu. Preocupado, João Pedro pergunta se Egídio fez algo a moça. “Ninguém me fez nada, tá legal?! Eu só não aguento mais essa briga besta. Como não aguentava mais ficar longe de você”, responde Sandra.

Na cama, João Pedro (Juan Paiva) vê Mariana (Theresa Fonseca) no lugar de Sandra (Giullia Buscacio) (Reprodução / Globo)

O clima de romance aumenta e eles se beijam, mas João Pedro leva um susto ao ver Mariana (Theresa Fonseca) no lugar da namorada. “O que foi, meu rei?”, pergunta a jovem. “Nada, Sandra. Num foi nada, não”, diz João, mentindo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)