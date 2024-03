Renascer: Egídio fica furioso ao ver João Pedro e Sandra juntos

Em “Renascer”, a relação de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) não é mais segredo. Dessa vez, quem vê os dois juntos é Egídio (Vladimir Brichta), pai da jovem. Assim como José Inocêncio (Marcos Palmeira), ele não se agrada da relação.

João Pedro vai deixar Sandra em casa após um momento juntos. Egídio ouve o final da conversa dos dois, que estão marcando um novo encontro, e pergunta: “Vai tá esperando onde, Sandra?”. Ela tenta manter a naturalidade e apresenta o rapaz ao pai, mas ele continua irredutível. “Eu conheço essa raça e num é de hoje”, fala.

O filho de Inocêncio tenta manter a calma. Entretanto, após ameaça de Egídio, ele responde. “E se me voltar aqui ou se encontrar de novo com a minha filha, vai se ver comigo”, diz o coronel. “Se tô aqui agora, pra quê esperar a próxima vez?”, questiona João Pedro. Egídio afirma que não vai sujar a sua terra com o sangue do jovem.

João Pedro (Juan Paiva) confronta Egídio (Vladimir Brichta) e diz que continuará a ver Sandra (Giullia Buscacio) (Reprodução / Globo)

João Pedro não se rende e confronta Egídio: “O senhor avise sua filha, coronel pica-pau, que amanhã eu vou tá à espera dela no lugar de sempre.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)