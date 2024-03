Renascer: Padre Santo morre e deixa Pastor Lívio em choque

Em “Renascer”, a despedida da vez é a de Padre Santo (Chico Diaz). O religioso morre diante do amigo Pastor Lívio (Breno da Matta), que fica em choque com a partida. A cena está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 25.

Padre Santo pega uma carona com Pastor Lívio e, juntos, eles refletem sobre os mistérios divinos. “Deus é um mistério, não é?”, pergunta Lívio. “E nós, incapazes de decifrá-lo. Deus é o equilíbrio, a lei que rege o Universo. É o bem, mas não apenas ele. Afinal, são os erros que cometemos, até mais que os acertos, que nos levam até Ele. Por isso Deus é, também, o perdão”, responde Santo.

Pastor Lívio indaga se, um dia, Deus o perdoará por abandonar a missão na vida e Padre Santo diz que sua missão pode ser a de se revoltar com o que precisa ser questionado e combatido. Durante a conversa, o padre fecha os olhos e o pastor pergunta se ele está sentindo algo. “Não, só uma paz. Uma imensa paz”, diz.

Após um tempo, Pastor Lívio segue viagem e chama por Padre Santo, que não o responde. “Padre, não. Padre Santo, não me deixe! Eu não estou pronto pra me despedir do senhor! Eu não estou pronto pra isso”, grita cheio de desespero.

