Novela 'Renascer' tem dois atores que são irmãos e quase ninguém sabia; web reage à 'revelação'

A estreia da novela "Renascer" causou burburinho, principalmente por sua longa duração de 85 minutos e pelo destaque do elenco. No entanto, um detalhe chamou a atenção do público: a descoberta de que Chico Diaz e Enrique Diaz são irmãos.

Esta curiosidade veio à tona com a participação dos dois atores no primeiro episódio da trama de Bruno Luperi, onde interpretaram personagens bem diferentes. Chico Diaz deu vida ao Padre Santo, um sacerdote que acompanha a jornada de José Inocêncio (interpretado por Humberto Carrão e Marcos Palmeira), enquanto Enrique Diaz se destacou no papel do perverso Firmino, um coronel que deseja eliminar Inocêncio e se apoderar de suas terras.

VEJA MAIS

Com a exibição da novela, a descoberta do laço familiar entre os atores repercutiu entre os internautas. Veja: