Renascer: Morena vai ao túmulo do filho pela primeira vez

Em “Renascer”, Morena (Ana Cecília Costa) decide visitar o túmulo do filho após falar sobre o luto com Professora Lu (Eli Ferreira). A mulher de Deocleciano (Jackson Antunes) vai ao local pela primeira vez e se emociona.

Morena se desculpa com o filho por nunca visitar o lugar onde está enterrado. “Ô, meu filho. Tua mainha tá aqui, viu? Você me perdoe de não ter vindo antes, é que me faltou coragem de me despedir”, fala. Lu chega e consola Morena, que se questiona o porquê nunca foi lá antes.

Professora Lu (Eli Ferreira) consola Morena (Ana Cecília Costa) (Reprodução / Globo)

A professora explica que o luto de Morena se chama perinatal, quando há morte do bebê entre as 22 semanas de gestação e os primeiros 29 dias de vida. “Esse é o nome desse luto que você vem sofrendo em silêncio durante todos esses anos. Não existe uma fórmula, mas você pode dar um nome a ele, como disse dona Jacutinga, ou pode ritualizar essa perda, como Deocleciano fez”, diz Lu.

Morena (Ana Cecília Costa) negou outro filho a Deocleciano (Jackson Antunes) (Reprodução / Globo)

Morena lembra que Deocleciano quis tentar ter outro filho, mas ela não quis. Lu a consola: “Outro filho seria outra criança. Uma nova vida, diferente desta. Tão amada e querida quanto ele foi, mas diferente. Você amou incondicionalmente esta criança, e foi a mãe que ela precisou.” A professora destaca que Morena também foi uma mãe para todos que cruzaram com seu caminho, como João Pedro (Juan Paiva) e Zinha (Samantha Jones).

