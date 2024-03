Renascer: Sandra e João Pedro se beijam na cachoeira

Na novela “Renascer”, Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) não conseguem mais conter os sentimentos. Eles vão se entregar à paixão, mesmo sendo filhos de Egídio (Vladimir Brichta) e José Inocêncio (Marcos Palmeira), fazendeiros inimigos, e terem atritos desde que se conheceram. O primeiro beijo de Sandra e João Pedro vai ao ar nesta quarta-feira, 20.

José Inocêncio acusou João Pedro de roubo, o que deixa o filho caçula do coronel magoado. O jovem decide ir para a beira da cachoeira refletir e se surpreende com Sandra, que chega no local. Ela tenta entender o que aconteceu e aconselha o rapaz.

João Pedro (Juan Paiva) acha que Sandra (Giullia Buscacio) só fala isso por não conhecer José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

“Ladrão é o teu pai, por ter lhe roubado Mariana. E bocó é ela, por ter escolhido ele quando poderia ter um homem como você”, fala Sandra. João Pedro fica surpreso com a afirmação da filha de Egídio e pergunta que tipo de conversa é essa. “Não é conversa, é o que eu acho! E Mariana é uma trouxa por não ter visto isso antes”, declara a jovem.

Depois de se declarar, Sandra (Giullia Buscacio) beija João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

João Pedro responde que Sandra só diz isso porque não conhece José Inocêncio, mas ela continua firme: “Não, João. Eu falo isso porque conheço você!”. Então, ela o beija. O filho de Inocêncio se assusta, mas se entrega.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)